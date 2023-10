Ligue des champions dames - Asterix Beveren se hisse au deuxième tour après une nouvelle victoire 3-0

Après un premier set très disputé (30-28), les Waeslandiennes ont fait preuve de sérieux et de métier lors des deux manches suivantes pour s'imposer en trois sets: 25-19 et 25-21.

Après deux journées, les filles de Kris Vansncik dominent leur poule avec six points sur six, devant Zagreb et les Monténégrines d'Herceg Novi, qui suivent avec trois points, les Bosniennes de Gacko ferment la marque avec aucune unité au compteur.

Beveren, grâce à ces deux succès par 3-0, a déjà validé sa participation au prochain tour et mettra tout en oeuvre ce samedi après-midi pour prendre le meilleur sur Novi et, ainsi, assurer la première place de leur poule.