LPGA Tour - Maja Stark seule en tête à Shanghai

Stark a terminé avec quatre coups sous le par lors de la deuxième journée, après cinq birdies et un bogey. Avec son score total de 134 coups, soit dix sous le par, Stark a un coup d'avance sur la Chinoise Yu Liu et l'Américaine Danielle Kang. Cette dernière, qui a remporté le tournoi en 2018 et 2019, a bouclé le tour en 67 coups après sept birdies et deux bogeys.

Le tournoi est de retour après trois ans d'annulation à cause de la pandémie de coronavirus.