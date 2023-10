Météo - Un week-end mitigé sous des températures dégressives

Il fera plutôt doux pour la saison vendredi après-midi, avec des températures oscillant entre 19°C en haute Ardenne et 22 ou 23°C en Flandre, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera également venteux avec des rafales jusqu'à 60 km/h, et même 70 km/h au littoral. Les nuages seront largement dominants et amèneront des averses à partir de la Côte. Le nord-ouest pourrait même entendre un coup de tonnerre.