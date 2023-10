Nigeria: une centaine de "bandits" tués dans des frappes aériennes

L'armée de l'air nigériane a officiellement confirmé avoir effectué des bombardements dans l'État de Zamfara mais n'a pas donné de détails sur le nombre de personnes tuées.

L'État de Zamfara est l'un des États du Nigeria où sévissent des bandits qui mènent des assauts contre les villages, tuent et enlèvent des habitants et incendient les maisons après les avoir pillées. Ces gangs ont installé des camps dans l'immense forêt qui se déploie à cheval sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et de Niger.

Les gangs criminels du nord-ouest agissent pour la plupart pour des raisons financières, sans revendication idéologique a priori. Mais des alliances entre bandits et jihadistes suscitent de nombreuses inquiétudes.