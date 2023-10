Nouveau recul du commerce extérieur chinois

Selon les chiffres officiels publiés par Pékin vendredi, les importations et les exportations ont ainsi diminué de 6,2% par rapport à septembre de l'année dernière. En août, ces baisses étaient encore de 7,3% et 8,8% respectivement. Les analystes avaient prévu une baisse de 6,3% des importations et de 8% des exportations pour le mois de septembre.