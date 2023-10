Pairi Daiza ouvre un centre "CREAVES" pour les animaux sauvages malades ou blessés

Le nouveau centre, soutenu par la Fondation Pairi Daiza et appelé "Géraldine's Heaven" en mémoire d'une jeune collaboratrice de Pairi Daiza décédée en 2017, a pour objectif de soutenir, en deuxième ligne, le réseau des CREAVES en Wallonie en mettant à leur disposition une clinique et une équipe zoologique. Onze animaux sauvages ont déjà été soignés au CREAVES de Pairi Daiza.

Actuellement, 19 centres CREAVES sont agréés en Wallonie pour accueillir et revalider les animaux sauvages blessés. Le nouveau centre à Pairi Daiza ne prend pas directement en charge les animaux sauvages confiés par le public mais bien ceux amenés par d'autres centres pour lesquels il sert d'appui médical.

"Géraldine's Heaven" propose un hôpital qui prend en charge des animaux sauvages blessés ou malades, qui nécessitent une chirurgie, des examens pointus. Il gère également le nursing de jeunes animaux. Il est équipé, notamment, d'une échographie, d'une radiologie, d'un endoscope, de systèmes de perfusion et du matériel chirurgical nécessaire. Trois vétérinaires, trois soigneurs et des bénévoles y sont affectés. Les animaux soignés peuvent se revalider à leur rythme et ensuite être remis en liberté.