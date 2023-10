Qualifications Euro 2024 - L'Azerbaïdjan inflige une troisième défaite à domicile à l'Estonie

Dans le groupe F de la Belgique, l'Estonie a concédé vendredi une troisième défaite 0-2 à domicile face à l'Azerbaïdjan devant 5.652 spectateurs au stade A. Le Coq de Tallinn. Les Azerbaïdjanais occupent la 4e place avec 4 points en cinq matches et les Estoniens sont 5e avec un point et un match de plus. Avant leur confrontation, la Belgique et l'Autriche comptent 13 points et la Suède suit avec 6 unités.