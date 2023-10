Sept morts dans un accident lors d'un présumé passage clandestin entre l'Autriche et l'Allemagne

La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser s'est dite "bouleversée" après cet accident de la route qui survient dans un contexte d'augmentation des contrôles de police le long des routes de passeurs après une très forte hausse ces derniers mois de l'immigration illégale en Allemagne.

Le minibus, qui transportait 23 personnes dont des enfants, a voulu échapper à un contrôle sur l'autoroute en Bavière, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, près de Waldkraiburg, a indiqué la police locale dans un communiqué.

Les passagers du minibus sont des ressortissants syriens et turcs, le conducteur est apatride, a encore détaillé cette source après une première vérification des identités.

La police et le parquet ont ouvert une enquête, notamment pour homicide, contre le passeur présumé, apatride de 24 ans, domicilié en Autriche. Le suspect, blessé, a été déclaré en détention provisoire à l'hôpital.

Le passeur, qui conduisait le minibus de modèle Mercedes Vito, immatriculé en Autriche, a accéléré pour échapper à un contrôle de police.

Le véhicule surchargé a fait plus loin une sortie de route et s'est renversé à une intersection entre les communes bavaroises de Ampfing et Waldkraiburg vers 01H15 GMT, selon la police.

Les passages clandestins ont généralement lieu de nuit, ce qui permet de moins attirer l'attention et évite aux véhicules de se retrouver dans les embouteillages.

Des photos montrent le véhicule retourné, fortement endommagé, bloqué sur une glissière de sécurité de l'autoroute.

Le véhicule circulait en direction de Munich, la capitale bavaroise.

Les blessés, dont certains sont grièvement touchés, ont été transportés vers les hôpitaux voisins par ambulance et quatre hélicoptères.

- Débat sur la politique migratoire -

Cet accident intervient alors que les transports de migrants clandestins ont augmenté dans les régions frontalières avec l'Autriche, la Tchéquie et la Pologne.

Depuis le début de l'année, plus de 70.000 entrées illégales ont été dénombrées en Allemagne, soit une augmentation de près de 60% par rapport à la même période l'an passé.

Quant aux demandes d'asile, elles ont augmenté de 77% par rapport à 2022 (204.000 contre 115.000), selon les statistiques officielles.

Récemment en Bavière, la police a fait état d'autres courses-poursuites avec des passeurs, finalement interpellés.

Depuis début octobre, le gouvernement d'Olaf Scholz a renforcé les contrôles aux frontières de l'Allemagne sur son flanc est.

L'arrivée de migrants clandestins, en majorité d'origine syrienne et afghane, provoque un vif débat dans le pays dont les capacités d'accueil sont mises à l'épreuve.

"Le nombre de personnes qui viennent actuellement chez nous est trop élevé", a encore martelé cette semaine M. Scholz, chef de file des sociaux-démocrates qui dirige une coalition avec les écologistes et les libéraux.

Le chancelier allemand organise vendredi une réunion avec plusieurs responsables politiques nationaux et régionaux pour discuter de nouvelles mesures à prendre pour endiguer l'immigration illégale.

"Nous devons démanteler le commerce cruel des gangs de passeurs" qui "mettent la vie des gens en danger de manière cruelle et inhumaine", a affirmé Mme Faeser vendredi.

L'Allemagne a également accueilli depuis février 2022 plus d'un million de réfugiés ukrainiens fuyant leur pays envahi par la Russie.

La question migratoire, en tête des préoccupations de l'opinion publique, est exploitée par l'extrême droite, qui a obtenu des résultats record dans deux scrutins régionaux dimanche dernier.