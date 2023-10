Six jours de Gand - De Vylder et Ghys vont défendre leur titre sur la piste gantoise du 14 au 19 novembre

Fabio Van den Bossche, qui fera équipe avec le Français Benjamin Thomas, le champion d'Europe à l'omnium, et Jules Hesters (avec le champion du monde de la course aux points, le Néo-Zélandais Aaron Gate) sont aussi sur la liste des engagés.

Lindsay De Vylder et Robbe Ghys, 4es lors des Mondiaux à Glasgow, devront faire face, notamment, à la concurrence néerlandaise avec les champions du monde de la course par équipe Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip.

Deuxième l'an dernier, avec Yoeri Havik précisément, Fabio Van den Bossche, 23 ans, fera cette fois équipe avec Benjamin Thomas, 28 ans, vice-champion du monde aussi à l'omnium.

Jules Hesters, 24 ans, un autre gantois tout comme Van den Bossche, sera associé de son côté à Aaron Gate, 32 ans.