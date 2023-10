Tour d'Italie - Cinq étapes de haute montagne et deux chronos au programme de la 107e édition

La 107e édition du Giro débutera par une étape vallonnée de 136 km autour de Turin avec le départ donné devant le Palais Royal de Venaria. Le premier contre-la-montre est prévu lors de la 7e étape entre Foligno et Pérouse (37,2 km). La première étape de haute montagne aura lieu le lendemain avec une arrivée au sommet du Prati du Tivo (14,6 km à 7%) au terme d'une étape de 153 km au départ de Spoleto.

Le second chrono est programmé lors de la 14e étape entre Castiglione delle Stiviere et Desenzano del Garda (31 km) avant un enchaînement de trois étapes de haute montagne, entrecoupées par une journée de repos. La 15e étape reliera Manerba del Garda à la station de ski de Livigno avec une arrivée au sommet d'une ascension de 8,3 km à 6,9% après 220 km de course.

Au lendemain de la seconde journée de repos, le peloton repartira de Livigno pour 202 km de course et une arrivée au sommet du Monte Pana (7,3 km à 5,5%) à Santa Cristina Valgardena avec également une ascension du mythique Stelvio (20,2 km à 7,2%). La 17e étape reliera Val di Gardena au sommet du Passo del Brocon (11,9 km à 6,5%).

La 20e et avant-dernière étape pourrait être le juge de paix de ce Giro entre Alpago et Bassano del Grappa après deux ascensions du Monte Grappa (18,1 km à 8,1%). Le successeur du Slovène Primoz Roglic sera connu le dimanche 26 mai par une étape de 126 km dans les rues de Rome.