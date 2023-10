Un taxi pour conduire les victimes d'agressions sexuelles du campus d'Alma vers le CPVS

Ce projet, baptisé "Appelle Alice", a été mis en place avec la zone de police Montgomery et le groupe Taxis Verts.

"Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une augmentation des violences sexistes et sexuelles sur notre campus. Nous avons trop souvent recueilli des plaintes sans pouvoir agir et sans nous faire entendre", déplore l'AGW, qui a dès lors décidé de rediriger les victimes vers le CPVS de Saint-Pierre.

Cependant, le centre se situe à plus de huit kilomètres du campus. Comment dès lors permettre aux victimes de s'y rendre en toute sécurité ? C'est ainsi qu'Appelle Alice est né.

Concrètement, une ligne téléphonique, dont le numéro est affiché sur le campus, est joignable 24h/24 depuis mercredi. Un chauffeur de Taxis Verts, "sensibilisé, au casier judiciaire vierge et tenu par un devoir de discrétion", vient alors chercher la victime au métro Alma, "dans une zone de passage régulier et bien éclairée". La plaque de la voiture et sa position sera envoyée par SMS à la victime. Le CPVS sera, lui, prévenu par l'opérateur Taxis Verts.

La victime et ses éventuels accompagnateurs seront déposés au CPVS et le chauffeur proposera de les escorter jusqu'au secrétariat.

Le projet est entièrement financé par l'Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), dont le budget permet d'assumer cinquante courses. "Nous espérons que par la suite, les établissements d'enseignement supérieur prendront pleine mesure de la gravité des violences sexistes et sexuelles sur leurs campus et agiront en conséquence", lance l'AGW.