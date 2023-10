WTA Rouen - Greet Minnen éliminée en quarts de finale

Minnen, 62e mondiale et tête de série N.1 du tournoi, a été battue en deux sets 6-4, 6-3 par la Roumaine Jaqueline Cristian, 100e mondiale et tête de série N.7. La rencontre a duré 1 heure et 21 minutes.

La Campinoise restait sur une élimination en demi-finale du tournoi WTA 250 de Guangzhou en Chine il y a trois semaines.

Samedi, Kimberley Zimmermann jouera elle la demi-finale du double. Associée à la Hongroise Anna Bondar, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Zimmermann affrontera les Britanniques Alicia Barnett et Olivia Nicholls qui forment la paire tête de série N.3.