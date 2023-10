BNXT League - Le Brussels s'isole en tête, Mons et Alost toujours sans succès

Au terme d'une prestation pleine de maîtrise, le Brussels a remporté un quatrième succès d'affilée. La longueur du banc bruxellois a certainement été un facteur important puisque dans une partie assez serrée, l'ensemble des douze joueurs a été aligné et a scoré avec cinq éléments à plus de 10 unités. Dans le camp adverse Ivan Maras (18 points) et James Jean-Marie (19 points) ont tenté de répliquer.

À Louvain, Charleroi a encaissé sa première et nette défaite. Au repos, le Spirou restait dans le sillage de son adversaire essentiellement par Venskus (9 points) et Butler (9 points). Face à la défense des Louvanistes, les Carolos multipliaient ensuite les pertes de balle pour ne marquer que 16 unités en 20 minutes alors que Tyreke Key (32 points), John Fulkerson (20 points) et Casey Benson (12 points) s'en sont donnés à cœur joie. Louvain remonte donc en cinquième place tandis que Charleroi occupe la 2e position en compagnie d'Ostende et Anvers.

À Mons, Anvers a aussi fait la différence en seconde période en dominant outrageusement sous les anneaux (38 rebonds à 20 et 60 points marqué contre 36 dans la peinture) avec des performances de Rasir Bolton (21 points) et Justice Sueing (16 points). Du côté montois, seuls Kyle Castlin (16 points) et Eric Adams (11 points) ont réussi à donner quelque peu le change.