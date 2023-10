CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Des journalistes de la BBC pris pour cible par la police israélienne

Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab, et d'autres membres de l'équipe se dirigeaient vers un hôtel lorsque leur véhicule a été intercepté. Les agents les ont éloignés de leur véhicule, les ont fouillés et plaqués contre un mur. La voiture des journalistes était clairement identifiable comme telle, affichant les lettres "TV" en ruban adhésif rouge.

Tutunji et Abudiab ont déclaré qu'ils s'étaient identifiés comme des journalistes et avaient présenté leurs cartes de presse. L'un deux a essayé de filmer l'incident, mais la police l'a jeté au sol et l'a frappé à la nuque.

Un porte-parole de la BBC a souligné que les journalistes devaient avoir la possibilité de couvrir librement le conflit entre Israël et le Hamas. Le radiodiffuseur a sollicité une réaction de la part de la police israélienne.