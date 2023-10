Conflit israélo-palestinien - L'ATP annule le tournoi de tennis de Tel-Aviv début novembre

"La violence et les actes de terreurs dont nous avons été témoins en Israël sont au-delà de la compréhension. Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme et pleurons la mort d'innocents dans ce conflit. Nous espérons et prions pour la paix dans la région", a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l'ATP, cité dans le communiqué.

Le conflit israélo-palestinien a fait au moins 1.300 morts côté israélien et plus de 2.200 côté palestinien depuis le 7 octobre. "La décision a été prise en concertation avec des experts en donnant la priorité à la sécurité des joueurs, staffs et supporters", a conclu l'ATP.