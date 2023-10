Conflit israélo-palestinien - Liban: un journaliste de Reuters tué, six autres blessés dont deux de l'AFP

Un journaliste vidéo de Reuters a été tué et six autres journalistes de l'AFP, de Reuters et d'Al-Jazeera ont été blessés vendredi en couvrant la situation dans le sud du Liban, ont annoncé les trois médias.