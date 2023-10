Coupe du monde de triathlon - Claire Michel 2e de la manche de Coupe du monde ITU à Chengdu

Claire Michel a couvert la distance olympique (1.500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied) en 1h57:17. Elle a été devancée de 26 secondes par Seregni, qui a pris les commandes de la course dès le début des 10 derniers kilomètres à pied. Une autre Italienne, Ilaria Zane, a complété le podium à 45 secondes.

Onzième de la finale de WTS à Pontevedra, puis 6e de la manche de Coupe du monde à Tanger, Claire Michel, 36e au classement olympique avant la course poursuit ainsi sa remontée en vue d'une qualification en 2024 pour les JO de Paris. Elle participera samedi prochain à une autre manche asiatique de Coupe du monde, à Tongyeong, en Corée du Sud.

Aucun Belge n'a pris le départ de la course masculine, remportée par l'Allemand Tim Hellwig.