Diables Rouges - "Même à 0-3, mon sentiment était que ce n'était pas fini", confie Tedesco

"Même lorsque nous menions 0-3 mon sentiment était que ce n'était pas fini", a expliqué Tedesco. "Il y a eu ce carton rouge. Il y a une erreur juste avant le 1-3. Nous avions eu les occasions pour le 1-4. C'est toujours difficile contre une équipe comme ça, dans un stade qui a été fantastique, ils ont encouragé leur équipe du début à la fin. Même à 0-3, ils n'ont pas arrêté et les Autrichiens y ont cru jusqu'au bout. Ils ont un bon coach, une bonne qualité et une bonne mentalité."

Tedesco avait surpris en alignant d'entrée Loïs Openda et Romelu Lukaku en pointe. "À l'aller, nous avions concédé des occasions avec le jeu vertical des Autrichiens en première période. Nous voulions être patients, compacts et défendre sur les flancs puis attaquer la profondeur. Cela a marché, nous avons marqué en contre et aurions pu mettre le deuxième. Puis nous avons trop lâché. L'idée normalement était de mettre plus de pressions sur les centraux", a résumé le sélectionneur.