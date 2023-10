Diables Rouges - "Objectif atteint" pour Jérémy Doku et les Diables, qualifiés pour l'Euro

Sur le terrain du stade Ernst-Happel de Vienne, les Diables Rouges sont passés par toutes les émotions en menant 0-3 avant de se faire peur en voyant l'Autriche revenir à 2-3 après l'exclusion d'Amadou Onana. "C'était un match plein et difficile. Quand ils sont revenus au score, nous sommes restés soudés et nous avons montré que nous avions la mentalité pour tenir. Nous avons bien joué et marqué de beaux buts. L'objectif est atteint. Il faut maintenant bien récupérer pour gagner contre la Suède lundi."

Après une première mi-temps compliquée, la Belgique a pris le large en début de seconde période avec notamment un assist de Doku pour Romelu Lukaku sur le 0-3. "Les changements nous ont permis de jouer plus haut et de les presser. Cela les a mis en difficulté. Nous avons beaucoup de qualités et de talent, il faut juste l'exprimer. Tout le monde a été au niveau et je suis content pour les buteurs", a conclu le joueur de Manchester City.

Jan Vertonghen a lui expliqué la rencontre difficile des Diables par "l'incroyable intensité mise par les Autrichiens". "Nous devions rester compacts et surtout fermer l'axe mais c'était tout sauf simple. C'est une prestation incroyable de gagner ici contre un adversaire à ne pas sous-estimer. C'est fantastique d'avoir déjà réussi à assurer notre qualification avec ce jeune groupe", a confié Vertonghen au micro de Sporza.