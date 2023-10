Enquête Sky ECC: 2 arrestations liées à un trafic d'armes

Trois suspects ont été arrêtés lors de perquisitions menées la semaine passée dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'armes et de blanchiment d'argent. La police a saisi plus de 500.000 euros en espèces, une arme de petit calibre et des munitions. Deux suspects âgés de 21 et 26 ans ont été arrêtés, a indiqué samedi, sur X, le parquet d'Anvers.