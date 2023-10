Météo - Belles éclaircies en matinée samedi, températures en baisse

La matinée sera assez ensoleillée, puis la nébulosité deviendra plus variable et quelques averses feront leur apparition à partir du littoral. Il fera sensiblement plus frais avec des températures ne dépassant plus 10 degrés en haute Ardenne et 14 ou 15 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent d'ouest à nord-ouest sera généralement modéré dans l'intérieur du pays et assez fort le long du littoral où les pointes pourront encore atteindre 50 km/h.