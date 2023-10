Météo - Un mercure en nette baisse

Le ciel deviendra plus changeant et sera alors partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes samedi après-midi, laissant échapper quelques averses localisées et passagères, selon les prévisions de l'IRM. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents avec des maxima de 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest, et à la côte assez fort de nord-ouest, avec des rafales de 40 à 55 km/h.