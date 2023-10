Nationale 1 - Sasja accentue son leadership, Houthalen s'écroule un peu plus

Kraainem en infligeant une nouvelle défaite à Lebbeke (25-33) prend de plus en plus confiance tout comme Tournai qui a renoué avec la victoire en s'imposant à Courtrai (24-35) après deux défaites de rang.

Les Germanophones d'Eynatten n'ont eux pas éprouvé la moindre difficulté pour prendre le dessus sur Haecht (34-28). Les Brabançons, amorphes tout au long de la rencontre, n'ont jamais eu voix au chapitre.

Au classement, Sasja est seul en tête avec 13 points, cinq de plus qu'Houthalen, Kraainem, Eynatten et Tournai qui se partagent la 2e place. Courtrai et Hubo suivent avec 6 points devant Lebbeke (5 pts) et Gand et Atomix qui comptent 4 points chacun.