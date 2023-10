Belcar - Lauryssen gagne la finale, Longin-Longin-Guelinckx champions

Koen Wauters et le Néerlandais Jos Menten ont pris la troisième marche du podium sur la Porsche 911 (992) GT3 Cup N°98 de l'écurie Belgium Racing. Ce résultat permet au duo d'être sacré dans le Porsche Endurance Trophy réservé aux voitures de la marque allemande. Ils devancent leurs équipiers Dylan Derdaele et Michael Cool sur la Porsche N°99.

La catégorie GTB a été remportée par la Mercedes-AMG GT4 du Dirkx Motorsport confiée à Cédric Wauters et Jarne Geussens. Guino Kenis et Michael De Keersmaecker ont terminé en deuxième en GTB dans leur BMW M4 GT4, tandis que la voiture similaire de Kenny et Gary Terclavers a pris la dernière place d'honneur.

Victoire en catégorie TA pour Maxim et Günther Van den Hove (Cupra Leon TCR) devant Manfred Verbeke (Audi RS3 LMS) et Frédéric Caprasse (BMW M2 CS). En TB, la victoire est pour la BMW E46 VDW Motorsport d'Edwin Beyers, Ron Van de Water et Nico Vangeel.