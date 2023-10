BENE-League - Match nul entre Aalsmeer et Bevo en clôture de la 7e journée

Cette rencontre entre deux équipes qui se valent était le dernier duel d'une journée de championnat étalée sur quatre jours suite aux différentes Coupes d'Europe. Les locaux, toujours emmenés par Vaidas Trainavicius à la distribution, Sami Benghanem au pivot et René de Knegt entre les perches, n'ont pas été à la fête en première période face à une équipe où militent deux Belges, Joris Gillé et Kobe Serras, qui a dominé la première période de la tête et des pieds. Le score de 14-17 après trente minutes reflète la réalité des débats.

Il aura fallu attendre la 36e minute pour voir Aalsmeer rejoindre et dépasser au score Bevo (22-21). S'en suivra un mano à mano entre les adversaires durant une dizaine de minutes: 25-25 à la 45e avant que les visités ne profitent de l'exclusion temporaire d'un joueur de Bevo pour faire le trou (31-27) à la 50e ensuite 33-29 à la 55e. On croyait les carottes cuites mais au terme d'un dernier sursaut d'orgueil, Bevo recollait au score à dix secondes du terme (34-34) récoltant ainsi un point mérité. A noter aussi l'excellente prestation des Belges Serras (13 buts) et Gille (8 buts).

Au classement, Lions et Volendam sont en tête avec 11 points, devant Bocholt (10), Visé et Hurry Up (9), Aaslmeer et Pelt (8), Bevo (7), Eupen (5), Houten et Hubo (3) et Izegem (0)..