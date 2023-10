Coupe du monde de rugby - Les Anglais en demi-finale après leur victoire 30-24 face aux Fidji

Les Anglais, qui affronteront samedi prochain en demi-finale la France ou l'Afrique du Sud, ont vu les Fidjiens revenir à 24-24 à la 70e, à la faveur de deux essais transformés inscrits en cinq minutes. Mais un drop puis une pénalité de "Faz", le joueur qui a inscrit le plus de points pour le XV de la Rose, ont éteint les espoirs des joueurs du Pacifique.

Moribonde à l'ouverture de cette Coupe du monde, l'Angleterre a retrouvé des couleurs pour finalement se qualifier pour la sixième demi-finale de son histoire. Le XV à la Rose espère maintenant décrocher une cinquième place en finale.

L''Angleterre championne du monde en 2003, n'a été battue qu'une seule fois sur ses cinq rendez-vous en demi, en 1995, laminée 45-29 par les All Blacks de Jonah Lomu. Et elle avait battue la France en 2003 et 2007.