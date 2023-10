En préparation, les U18 de Sébastien Pocognoli battent la Corée du Sud aux tirs au but

Les deux formations étaient encore au coude à coude (3-3) à l'issue du temps réglementaire.

Cédric Nuozzi avait ouvert le score pour la Belgique (21e), mais c'est la Corée qui est rentrée aux vestiaires avec l'avantage grâce à'Inwoo Back (27e) et Doyong Yoon (33e). Ce dernier s'est même offert un doublé dès la reprise (46e).

Menés de deux buts, les jeunes joueurs de Pocognoli ont réduit l'écart grâce à Robin Mirisola (65e), puis ont égalisé sur le fil avec un but de Trey Samuel Ogunsuyi (90e+2). Ils ont ensuite remporté l'épreuve des tirs au but.

Mercredi, les U18 l'avaient déjà emporté aux tirs au but en préparation face à l'Angleterre, après un score nul (1-1) dans le temps réglementaire, à Marbella également. Après des rencontres contre la Norvège, la Suède et donc l'Angleterre, c'était le quatrième match sur le banc pour Pocognoli et Vermaelen.