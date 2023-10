ION Hockey League - Seul le Léopold s'impose dans le top 6, le Watducks bat Gand et se replace

Avec 16 points, le Léopold, victorieux 1-2 à l'Herakles, porte en effet désormais son avance en tête du classement à 4 unités sur le Braxgata (12 pts), auteur d'un partage 3-3 avec le Dragons, et 5 points sur son adversaire du jour. Les Ucclois comptent toutefois un match de retard, comme le Waterloo Ducks, à la suite de leur campagne du week-end dernier en EHL.

Les Brabançons wallons du Watducks sont les autres bénéficiaires de la journée après avoir écarté les champions en titre de la Gantoise par 3-0. Les buteurs du jour, Blaise Rogeau (23e), Charlie Langendries (61e) et William Ghislain (69e), permettent ainsi à l'équipe de Jean Willems de sortir de la 8e place pour se rapprocher du top 4, alors qu'elle disputera son match de retard jeudi en accueillant le Léopold à la Drève d'Argenteuil. Le Daring, qui s'est imposé 3-5 au Victory, sort lui totalement de la zone rouge, et grimpe même à la 4e place, avec 11 points.

Dans les deux derniers matchs de la journée, les quatre clubs bruxellois n'ont pu se départager. L'Orée et le Racing ont fait 2-2, se maintenant en milieu de classement avec respectivement 10 et 9 unités, tandis que le duel entre Uccle Sport et le White Star s'est soldé par un nul 4-4. Les joueurs de Sofie Gierts restent 10e, avec 7 points, 2 unités devant les Etoilés (5), et 5 d'avance sur la lanterne rouge du Victory (2).