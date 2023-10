Ironman d'Hawaï - Victoire de la Britannique Lucy Charles-Barclay

La Britannique, 30 ans, a parcouru les 3,8 km de natation, 180 km en vélo et 42,195 km de course à pied en 8 heures 24 minutes et 31 secondes, signant un nouveau record de l'épreuve, détenu depuis 2018 par la Suissesse Daniela Ryf (8h26:18).

Quadruple vice-championne du monde (2017, 2018, 2019 et 2022), Charles-Barclay a devancé deux Allemandes, Anne Haug, 2e en 8h27:33, lauréate en 2019 et qui monte sur le podium pour la 5e fois de suite, et Laura Philipp, 3e en 8h32:55. L'Américaine Taylor Knibb a pris la 4e place en 8h35:56. Ryf, 36 ans, quintuple lauréate de l'épreuve, s'est classée 5e en 8h40:34. après une participation, sa dernière, perturbée par une infection pulmonaire.

C'était la première fois que l'épreuve se courait uniquement pour les dames à Hawaii. La finale masculine du circuit, remportée par le Français Sam Laidlow, a eu lieu mi-septembre à Nice.

Aucune sportive professionnelle belge n'avait réussi à se qualifier pour Kona.

Du côté des amateurs, Lotte De Vet s'est montrée la plus rapide des 24 Belges engagées. La triathlète de Wuustwezel, en 10h08:02, s'est classée 53e au scratch, bon pour une 10e place dans la catégorie 25-29 ans. Ophelie Saussus, 81e au général et 14e dans la même catégorie, a suivi 12 minutes plus tard (10h20:28).

Sarah Goossens est 183e ( 46e des 30-34 ans, en 10h46:36), Sophie Vandepitte 315e (75e des 35-39 ans, en 11h10:09), Marine Panagiotidis 318e et première francophone (9e des 18-24 ans, en 11h10:42), Kristel Polet 354e (34e des 45-49 ans, en 11h15:19) et Renée Vanderheyden 408e (10e des 18-24 ans, en 11h22:04).