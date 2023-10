La Croix-Rouge consacre un budget de plus en plus important à l'aide alimentaire

Selon la Fédération des services sociaux, plus de 600.000 personnes ont recours à l'aide alimentaire en Belgique. La Croix-Rouge dispose de différents outils pour répondre aux demandes d'aide. Quarante-sept épiceries sociales permettent à des familles de faire leurs courses à moitié prix par rapport aux tarifs de la grande distribution. L'organisme a installé également 47 points de distribution de colis alimentaires, composés entre autres des invendus de grandes surfaces. Une plate-forme d'achats groupés a en outre vu le jour il y a une dizaine d'années.

Malgré cette offre, la Croix-Rouge craint de ne pas pouvoir répondre aux besoins des plus démunis. "Actuellement, face à l'afflux de demandes, nous sommes déjà obligés de réduire les quantités pour continuer à aider un maximum de familles. Nous redoutons de devoir dire stop à un moment et de ne pouvoir aider tout le monde cet hiver", avertit la porte-parole Nancy Ferroni.

Outre les aliments en tant que tels, l'aide "nécessite une logistique conséquente pour respecter les normes sanitaires imposées: frigos, congélateurs, camions-frigo. Rien que le stockage et le transport annuel de denrées représentent 100.000 euros par an". L'organisation lance un appel à la solidarité et aux dons, afin de continuer à aider un maximum de familles sans ressources.