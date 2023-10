Le CIO favorable à une double attribution pour les Jeux olympiques d'hiver 2030 et 2034

Cette double attribution, à l'image de la désignation en 2017 de Paris et Los Angeles pour les Jeux d'été de 2024 et 2028, était envisagée depuis l'an dernier et a été formellement approuvée par la 141e session.

Pour 2030, les dossiers français et suisse - dont les sites hôtes restent à détailler - ainsi que la candidature de Stockholm doivent "finaliser leurs études de faisabilité" d'ici fin octobre, a détaillé Karl Stoss, président de la Commission pour le futur hôte des JO d'hiver.

En lice depuis plusieurs années pour les deux éditions, Salt Lake City, qui a déjà accueilli les JO 2002, a de son côté "fait connaître sa préférence pour 2034" et n'a pas de concurrent connu, a confirmé le dirigeant autrichien.

En visant une entrée en "dialogue ciblé" dès la fin novembre - c'est-à-dire la sélection de candidats préférentiels -, le CIO peut espérer désigner les deux villes hôtes à l'été 2024, si tous les critères techniques sont satisfaits.

Selon un rapport dévoilé vendredi par le président du CIO Thomas Bach, seuls dix pays seront encore en mesure d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver d'ici 2040, contre une quinzaine aujourd'hui, tant les bouleversements climatiques compromettent la survie même de la compétition.

Sur les quinze hôtes potentiels actuels, a précisé Karl Stoss dimanche, deux se situent en Amérique du Nord, cinq en Asie et huit en Europe, et "l'influence du changement climatique touchera avant tout les pays d'Europe".

Après les JO 2022 accueillis à Pékin, dans une région très froide mais quasi dépourvue d'enneigement naturel, l'édition 2026 sera organisée à Milan-Cortina, vingt ans après les JO 2006 de Turin.