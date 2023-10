Les Belges à l'étranger - Philip Clement pour 3 ans et demi à Glasgow Rangers: "très honoré"

L'ancien défenseur des Diables Rouges s'est dit "très honoré" et "très enthousiaste de cette opportunité de décrocher des succès sur quatre tableaux avec l'un des clubs européens les plus renommés pour cette saison et celles qui suivent", a déclaré le technicien belge dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

Il est le 19e entraîneur du club écossais et entrera en fonction samedi prochain pour son premier match contre Hibernian en championnat.

Philippe Clement rencontrera ses joueurs pour la première fois lundi.

Les Rangers occupent la 2e place en championnat mais à 7 points déjà du Celtic, le rival ancestral, après 8 journées de championnat.

En Coupe d'Europe, le club écossais dispute l'Europa League dans une poule avec le Sparta Prague, Aris Salonique et le Betis Séville et a entamé sa campagne par une défaite en Grèce (2-1) et une victoire contre les Sévillans (1-0).

Les Ecossais s'étaient inclinés lourdement contre le PSV Eindhoven en barrage pour la Ligue des Champions, coûtant notamment sa place à Michael Beale remercié le 1er octobre.