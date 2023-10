WTA Rouen - Kimberley Zimmermann battue en finale du double

La Bruxelloise, 59e mondiale en double, et sa partenaire hongroise Anna Bondar, 57e, têtes de série N.1, se sont inclinées en deux sets 6-3, 7-6 (7/4) face à la Française Jessika Ponchet (WTA 183) et la Britannique Maia Lumsden (WTA 94). La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

Cette saison, Kimberley Zimmermann, 27 ans, et Anna Bondar, 26 ans, avaient déjà disputé la finale au WTA 125 de Parme fin septembre en Italie, sur terre battue.

Sélectionnée pour le duel de Billie Jean King Cup contre la Hongrie les 11 et 12 novembre à Charleroi, Zimmermann compte quatre titres sur le circuit WTA à son palmarès après ses trois victoires à Palerme: cette année avec la Russe Yana Sizikova, en 2022 avec Bondar et en 2021 avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Elle a également remporté le tournoi WTA 125 de Budapest avec Bondar en 2022. Elle a disputé dimanche sa 7e finale sur le circuit.

Kimberley Zimmermann compte aussi 18 titres en double et deux en simple sur le circuit ITF.