Attentat à Bruxelles - Les stations de métro Roi Baudouin et Heysel fermées sur ordre de police

La Stib a annoncé lundi soir la fermeture des stations de métro Roi Baudouin et Heysel, sur les lignes 2 et 6, sur ordre de police. Cette annonce intervient alors que le Centre de crise National annonce que les autorités examinent dans le même temps une solution pour faire évacuer les milliers de supporters du stade Roi Baudouin qui assistaient au match de football entre la Belgique et la Suède.