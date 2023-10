Biden annule un déplacement au Colorado, relance les spéculations sur un voyage en Israël

"Il y a eu une invitation du Premier ministre" israélien Benjamin Netanyahu, a dit un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, lundi sur CNN, en ajoutant cependant: "Il n'y a pas de voyage dont je pourrais vous parler maintenant".

Le président américain va rester à Washington pour "participer à des réunions sur des sujets de sécurité nationale", dit un très court communiqué de l'exécutif américain.

Il entend "rester concentré sur ce qui se passe entre Israël et le Hamas", a dit John Kirby.

Le démocrate de 80 ans devait se rentre dans le Colorado pour visiter une usine fabriquant des tours d'éoliennes, afin de vanter sa politique économique et sociale sur les terres d'une élue trumpiste particulièrement virulente.

L'exécutif américain avait déjà diffusé un communiqué et des éléments de langage sur ce déplacement, avant d'annoncer qu'il était "reporté" et serait "reprogrammé à une nouvelle date."

Plusieurs médias, entre autres Axios et CNN, assurent que les autorités israéliennes et américaines discutent d'une possible venue du président américain, qui a promis à Israël le soutien sans faille depuis l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre.

Ce ne serait pas le premier déplacement de Joe Biden dans un pays en conflit après son voyage en février en Ukraine. Cette visite historique dans un pays en guerre avait été préparée dans le plus grand secret.

Il s'était par ailleurs rendu en Israël en juillet 2022.