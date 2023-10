Championnats du monde de beachvolley - Les Tchèques Perusic et Schweiner et les Américaines Cheng et Hughes en or

Ondrej Perusic et David Schweiner ont battu en finale les Suédois David Ahman et Jonatan Hellvig 21-15, 17-21, 15-13 pour offrir à la République tchèque son premier titre mondial en beachvolley. La médaille de bronze est revenue aux Polonais Michal Bryl et Bartosz Losiak.

Chez les dames, les Américaines Kelly Cheng et Sara Hughes ont détrôné les tenantes du titre, s'imposant 2 à 0 en finale face aux Brésiliennes Eduarda 'Duda' Lisboa et Ana Patricia Ramos: 21-16 et 24-22.

Taryn Kloth et Kristen Nuss ont décroché la médaille de bronze, plaçant deux paires américaines sur le podium pour la première fois depuis 1999.

Les paires victorieuses assurent un billet à leur pays pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.