Conflit israélo-palestinien - L'Égypte renvoie la responsabilité de la fermeture du poste-frontière de Rafah à Israël

"Il n'y a pas de cessez-le-feu et d'entrée d'aide humanitaire dans Gaza en échange de la sortie d'étrangers", a redit lundi le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Au terminal lui-même, côté palestinien comme égyptien, la situation est figée: des détenteurs de passeports étrangers attendent en vain pour le troisième jour consécutif et les cargaisons d'aide s'empilent dans le Sinaï égyptien à une quarantaine de kilomètres de Rafah, rapportent des journalistes de l'AFP et des témoins.

Dimanche, Le Caire a proposé une conférence internationale sur la question palestinienne.

L'Égypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens, est le premier pays arabe à avoir reconnu Israël. Elle partage sa frontière nord-est avec la bande de Gaza et Israël et tient la seule ouverture sur le monde de l'enclave palestinienne non contrôlée par Israël.