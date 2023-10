Coup d'envoi de la participation belge dans un programme de l'Otan

S'appuyant sur des accélérateurs et des centres d'essais à travers l'Alliance, le programme Diana réunit milieux universitaires, opérateurs économiques et pouvoirs publics au service de start-ups et de porteurs d'innovation appelés à résoudre des problèmes critiques de défense et de sécurité.

"Accompagner les start-ups technologiques dans leur croissance et leur épanouissement constitue l'essence même de l'ADN de WSL", a commenté Agnès Flémal, directrice générale du WSL.

"La Belgique soutient Diana et le Fonds d'innovation de l'Otan depuis le début et a participé très activement à la mise en place du réseau Diana", a détaillé Mme Dedonder. "Le fait que le gouvernement fédéral ne soit pas le seul à contribuer au financement, mais aussi la Flandre et la Wallonie, est également unique."