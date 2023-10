Des récifs de moules pour mieux protéger la Côte de l'érosion

Avec cette technique de protection, les moules constituent une forme de récif qui agit comme première ligne de défense contre les tempêtes. La plage et les dunes représentent la deuxième ligne.

Les chercheurs ont tenté de déterminer quelles espèces étaient le mieux adaptées pour ce type de récif. Plusieurs techniques ont été mises à l'essai à environ deux kilomètres au large de La Panne. Il est apparu que les moules et les vers tubicoles convenaient mieux que les huîtres et les algues. La meilleure option était finalement un récif disposé le long du rivage et composé de plusieurs espèces comme des moules, des vers tubicoles et des algues.

Le récif de moules va rendre l'estran plus stable, réduisant ainsi la quantité de sable qui est rejetée. Les récifs doivent également limiter l'impact de l'érosion sur l'environnement et améliorer la biodiversité. "Nous avons franchi une étape cet été avec la première récolte de moules belges en mer du Nord. Le projet Coastbusters démontre maintenant que les moules disposent d'autres avantages en agissant comme tampon protecteur naturel", commente le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne.