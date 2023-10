Donald Trump poursuit l'auteur d'un rapport sur ses liens supposés avec la Russie

Mandaté par le camp démocrate pendant la campagne pour l'élection américaine de 2016, Christopher Steele avait compilé des renseignements bruts, non vérifiés, liant Donald Trump à la Russie.

"Le président Trump ouvre cette affaire parce qu'il cherche à faire valoir ses droits légaux (...) sur le fait que les déclarations contenues dans ces mémorandums sont fausses", a affirmé à l'audience à la Haute Cour de Londres son avocat Hugh Tomlinson.

Il vise en particulier deux notes de ce rapport qui décrivent de prétendues orgies auxquelles aurait participé Donald Trump à Saint-Pétersbourg, ainsi que d'autres avec des prostituées à Moscou.

Si l'ancien président américain reconnait que la société de conseil Orbis n'est pas responsable de la publication du rapport, il estime que c'est elle qui "a traité" les données contenues dans le rapport.

De leur côté, les avocats de la société Orbis ont demandé l'abandon des poursuites lancées selon eux dans le seul but de "harceler Orbis et M. Steele et d'entretenir des griefs anciens".

Selon eux, leurs clients ne "sont pas responsables" des éventuelles atteintes à la réputation de Donald Trump causées par la publication du rapport à leur insu.

Certaines des découvertes du rapport ont alimenté l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui, au terme de deux ans passés sur cette affaire, a conclu qu'il existait des preuves d'ingérences russes dans la campagne électorale mais pas de collusion avec l'équipe de Donald Trump.

Les audiences doivent se poursuivre mardi.