European Open - Alexander Blockx bat Gilles-Arnaud Bailly pour rejoindre Goffin dans le tableau final

Alexander Blockx a battu Gilles-Arnaud Bailly (ATP 492) dans un duel 100% belge entre deux jeunes de 18 ans, ex-numéro 1 mondial, tous les deux. La partie a duré 1 heure et 31 minutes et s'est achevée sur la marque de 6-4 et 7-5.

Lundi aussi, Gauthier Onclin (ATP 214), 22 ans, a été éliminé au deuxième tour de ces qualifications par le Français de 20 ans, Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226) 6-4, 6-2.

Zizou Bergs (ATP 185), 24 ans, avait pour sa part été sorti au premier tour dimanche par le Français Titouan Droguet (ATP 173/N.8), 22 ans, 7-5, 6-7 (7/9), 6-2.

David Goffin (ATP 105), bénéficiaire d'une invitation, a hérité au premier tour du tableau final du Français Quentin Halys (ATP 87), 26 ans, qu'il affrontera lundi en début de soirée.

En double, au programme de lundi, Michael Geerts et Gauthier Onclin, associés, seront opposés en entrée de tableau final au Kazakh Alexander Bublik et au Russe Alexander Shevchenko.