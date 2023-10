Foot: Autriche qualifiée pour l'Euro-2024, Belgique-Suède arrêté après un attentat à Bruxelles

Le match opposant la Belgique, déjà qualifiée, à la Suède au stade Roi Baudouin a été définitivement arrêté après la fusillade ayant visé deux supporters suédois peu avant le coup d'envoi. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 à l'issue de la première période.

Le match a été interrompu,les joueurs suédois ne souhaitant pas reprendre la partie lorsqu'ils ont eu connaissance du drame, selon la chaîne francophone RTBF.

Ailleurs sur le terrain, l'Autriche qui avait été douchée par la Belgique dans le choc du groupe vendredi à Vienne a assuré sa présence dans le prochain Euro, grâce à un but sur pénalty inscrit par le milieu de terrain du Borussia Dortmund Marcel Sabitzer(48e). Tural Bayramov a manqué une belle occasion d'égaliser en toute fin de rencontre.

Cette victoire offre à l'Autriche du sélectionneur Ralf Rangnick une troisième participation d'affilée à la compétition continentale.

La fin de match a été heurtée avec trois avertissements - un à l'Azerbaïdjanais Sheidaev (90+3) et deux aux Autrichiens Guido Burgstaller (90+2) et Sabitzer (90+3) - distribués en deux minutes pendant le temps additionnel. Burgstaller a ensuite été exclu pour un second carton jaune (90+4).

- Van Dijk relance les Pays-Bas -

Dans le groupe B, où seule la France a assuré la qualification après sa victoire aux Pays-Bas vendredi, la Grèce qui affrontait ces derniers à domicile a raté l'occasion d'écarter un concurrent direct pour l'Euro en concédant une défaite logique (0-1). Le gardien héllène Odysséas Vlachodimos a retardé l'échéance en stoppant un penalty de Weghorst (28e). Mais sa défense, qui a affiché une fébrilité surprenante a encore été mise à la faute en toute fin de match. Le portier de Benfica n'a rien pu faire contre le deuxième pénalty des Oranje tiré en force par le capitaine Virgil van Dijk (90+3). Avec ce succès, les Néerlandais se relancent et éjectent leurs adversaires de la 2e place à la meilleure différence de but particulière (12 points chacun).

Dans ce même groupe, l'Irlande n'a pas forcé son talent pour battre le modeste Gibraltar (4-0) à Faro (Portugal), mais reste scotchée à la 4e place avec un mince espoir de barrage (6 pts).

Le Portugal déjà qualifié dans le groupe J, s'est offert un feu d'artifice en Bosnie (5-0) avec un nouveau doublé de l'inusable Cristiano Ronaldo. A 38 ans, le quintuple Ballon d'or a marqué ses 126 et 127e buts en 203 matches de la Seleçao qui compte désormais 24 points au classement. Les coéquipiers d'Edin Dzeko ont sans doute dit adieu à l'Euro. La deuxième place qualificative se jouera entre la Slovaquie et le Luxembourg qui s'affrontaient lundi soir (1-0). En s'imposant dans le Grand-duché, les Slovaques (16 pts) font un grand pas mais avec encore deux dernières journées matches à disputer à la mi-novembre, tout reste ouvert pour le Luxembourg (11 pts).

Le dernier match du groupe a vu la victoire sans surprise de l'Islande contre le Liechtenstein (4-0). L'équipe de la Principauté qui marque très peu (un seul but en huit rencontres) a raté une belle occasion de faire trembler les filets Sandro Wieser manquant deux pénalties coup sur coup.