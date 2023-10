JO 2028 - L'haltérophilie et le pentathlon moderne au programme à Los Angeles

Dans un communiqué, l'instance internationale a précisé lundi que l'haltérophilie ne doit sa place que grâce à "la décision de la fédération internationale d'haltérophilie (IWF) de déléguer sa gestion des contrôles de dopage à l'Agence de contrôles internationale (ITA) et de confier la prise de sanctions au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) au moins jusqu'à fin 2028".

Une bonne nouvelle pour Nina Sterckx, 21 ans, 5e des JO de Tokyo en -49kg.

Pour le pentathlon moderne, la décision a été influencée par le remplacement de l'équitation par une course d'obstacles et"le travail d'optimisation mené par l'Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) afin de réduire les coûts et la complexité", de leur discipline, a ajouté le communiqué.

Le pentathlon moderne est composé de cinq disciplines : la natation, l'escrime, l'équitation (saut d'obstacles), le tir au pistolet et la course à pied. Après les JO de Paris 2024, l'équitation sera remplacée par une course d'obstacles (sans les chevaux donc).