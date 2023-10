La Coalition contre la Faim dénonce le manque d'ambition de la Belgique

Mis à part de légers fléchissements en 2017 et en 2022, le nombre de personnes sous-alimentées est en hausse constante depuis 2015, estime l'association. Selon la FAO, 735 millions de personnes étaient sous-alimentées en 2022 et 590 millions de personnes souffriront encore de la faim d'ici 2030.

La Coalition contre la faim rappelle qu'après la crise alimentaire et les émeutes de la faim de 2007-2008, la Belgique s'était engagée à consacrer au moins 15% de son aide publique au développement (APD) à l'agriculture et à la sécurité alimentaire.

Selon l'organisation, cet engagement n'a non seulement jamais été respecté mais la part de la Belgique dans l'aide à la lutte contre la faim a fortement diminué, passant de 13,5% en 2017 à 9% en 2021.

À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation ce lundi, la Coalition contre la faim lance une campagne vidéo et demande à la Belgique de réaffirmer la sécurité alimentaire comme un objectif prioritaire de la coopération internationale et de fixer une trajectoire de croissance réaliste pour atteindre l'objectif de 15% d'APD dédié à la lutte contre la faim d'ici 2026 au plus tard.