La restauration des façades du Palais de Justice de Bruxelles a officiellement commencé

Les travaux de restauration ont débuté cet été et sont divisés en plusieurs phases. La première durera environ deux ans et se concentrera sur l'ensemble de la façade avant du Palais de Justice, qui souffre de problèmes d'usure et d'humidité depuis des années. La façade sera nettoyée, les pierres seront restaurées et la sécurité du bâtiment sera également contrôlée.

Pour ces travaux, des pierres taillées sur mesure provenant des carrières d'origine de Bourgogne, en France, seront utilisées. Elles ont la caractéristique d'être très résistantes à la compression, permettant de les utiliser pour la portée extrême du portique central.

Le jointoiement entre les pierres sera également en grande partie renouvelé afin d'éviter des problèmes d'infiltration d'eau à l'avenir, tandis que le péristyle et la cour d'honneur du palais sont aussi compris dans cette première phase de restauration.

Dans la phase suivante, ce sera au tour du socle de la coupole (la coupole elle-même a déjà été restaurée en 2003). L'étude de restauration et les essais de restauration seront lancés début 2024. Les travaux sont planifiés entre 2026 et 2027.

Les autres façades (rue de Wynants, rue aux Laines et rue des Minimes) seront restaurées lors de phases ultérieures.

L'objectif est de débarrasser le Palais de Justice de ses échafaudages pendant l'année 2030.

Le ministre fédéral de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le secrétaire d'État fédéral chargé de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel (MR), la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons (Vooruit.brussels) et le bourgmestre Philippe Close (PS) étaient présents pour ce coup d'envoi officiel.