Les ouvriers d'Industeel votent en faveur du préaccord

Le vote intervenu lundi met un terme au conflit social qui perturbe la vie de l'entreprise depuis la fin du mois de septembre. À l'origine de celui-ci figure l'accord d'entreprise 2023-2024.

Pendant deux semaines, syndicats et direction ne sont pas parvenus à aligner leurs positions s'opposant notamment sur les critères à appliquer aux primes non récurrentes et sur le nombre de "contrats précaires" dans l'entreprise.

Le rejet mercredi dernier d'une version du texte par 75,9% du personnel ouvrier a cristallisé cette opposition. À la suite de cela, syndicats et direction ont renoué le contact pour aboutir juste avant le week-end sur un préaccord, semble-t-il plus satisfaisant pour les syndicats.

Mardi matin, la production devrait reprendre chez Industeel après 18 jours de grève.