L'hôpital Erasme réalise la 1ère ablation endoscopique de nodule pulmonaire en Belgique

Concrètement, le nodule est brûlé grâce à un cathéter acheminé par les voies naturelles via une endoscopie. Quand ce dernier est bien en place, l'ablation commence et ne prend pas plus de 10 minutes. L'objectif est de brûler l'entièreté de la tumeur tout en épargnant au maximum les tissus sains. Après l'intervention, le patient, qui se réveille sans drain ni anti-douleurs, reste hospitalisé en surveillance pendant quelques jours et un contrôle du scanner est réalisé le lendemain de l'intervention.

"Par rapport à la radiothérapie, cette nouvelle technique a l'avantage de pouvoir réaliser dans le même temps opératoire des prélèvements biopsiques, d'être répétée au besoin, et de circonscrire davantage la zone à traiter. Par rapport aux techniques de radiologie interventionnelle, elle permet de passer par les voies naturelles et d'éviter ainsi un risque élevé de pneumothorax" souligne le Pr Benjamin Bondue, pneumologue et directeur de clinique.