Nuisances des avions - Le gouvernement flamand invoque un conflit d'intérêts

Les ministres N-VA invoquent une étude de l'administration flamande de l'Environnement faisant état de nuisances sonores plus fortes, de jour comme de nuit, au nord et au nord-ouest de la périphérie bruxelloise, depuis que de nouvelles procédures de décollage et d'atterrissage sont entrées en vigueur, le 5 octobre dernier. Et ce, "au bénéfice de la Région de Bruxelles-Capitale".