Paul Magnette se félicite des débuts du dispositif "disruption" à Charleroi

Lancé à la fin aout et caractérisé par une présence policière plus marquée à certains endroits de la ville, le dispositif a permis selon le bourgmestre de mener 2.391 contrôles sur des personnes et de réaliser finalement 115 arrestations administratives et 62 arrestations judiciaires.

D'après Paul Magnette, le dispositif a permis également de contrôler 3.635 véhicules et de constater des infractions sur 1.879 de ceux-ci.

Paul Magnette s'est félicité de ces chiffres. Il a indiqué par ailleurs avoir reçu des retours positifs de riverains et de commerçants.