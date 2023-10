Philippe Geluck dessine pour la bienveillance obstétricale à l'hôpital Delta à Auderghem

"Depuis le mouvement #MeToo, la parole des femmes s'est libérée", a rappelé la gynécologue Géraldine Debruyne lors de la conférence de presse. "Très vite, le mouvement #BalanceTonPorc est arrivé et s'est transformé en #BalanceTonGynéco, dénonçant cette fois les violences obstétricales vécues par certaines patientes."

À la suite de ces événements, la médecin spécialiste a été appelée à former un groupe de travail composé, entre autres, de sages-femmes et de kinésithérapeutes pour promouvoir la bienveillance obstétricale au sein du service. "Ensemble, nous avons écrit une charte, qui sera affichée sur les murs des salles d'accouchement", au côté de la nouvelle illustration de Philippe Geluck.

En effet, l'équipe de la salle de naissance a sollicité l'illustrateur bruxellois pour l'aider à mener à bien à son projet. "Nous voulions une personnalité sympathique et avenante, et Le Chat (personnage créé par l'artiste, NDLR) attire la sympathie", a souligné la gynécologue et cheffe de service de la maternité Sylvie Houben. L'affiche sera désormais accrochée dans le couloir de la salle d'accouchement "pour donner au couple l'envie de vivre l'accouchement comme il l'entend et en toute sécurité". Deux autres exemplaires seront également visibles dans les couloirs de la maternité.

"On ne peut avoir que le plus grand respect et la plus grande vigilance envers les femmes qui subissent des violences", a lancé l'artiste, dont les quatre petits-enfants sont nés dans l'hôpital. "Ce projet me tient à cœur car j'ai l'impression d'être un médecin des âmes. Faut pas se la péter, mais on sait comme il est important de rire et de s'aimer en cette période anxiogène."